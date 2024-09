VÕTAD RISKI? Kurikuulus Fyre festival tuleb taas ja kalleim pilet maksab üle miljoni dollari

Vigadest õpitakse, vähemalt nõnda on harjumus öelda neile, kes eksivad. Kuid kui sinu eksimus on kolossaalne ja võtab pettuse mõõtmeid, siis kas tasub uuesti riski võtta? Kurikuulsa Fyre festivali pärast vangi mõistetud korraldaja arvab, et tasub küll!