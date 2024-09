TASUB TEADA Need inimesed saavad nüüd suure energialaengu, kuid võivad sattuda liiga hoogu

12. septembril kell 13.52 jõuab Päike kvadraati Jupiteriga, mis tähendab, et enesekindlus saab võimenduse ning tekib inspiratsioon suurteks tegudeks ja ettevõtmisteks. Üldjoontes on see pigem vaimustav ja positiivne taevaseis, aga mõnikord kipuvad inimesed selles mõjus oma võimeid üle hindama.