VIDEOINTERVJUU Teleekraanidele jõuab luksuslik saade «Kuldne pilet», mida juhib särav Keili Sükijainen

Püüdsime kinni saatejuht Keili Sükijaineni, et uurida, mis glamuurne saade «Kuldne pilet» ikkagi on, milline on tema kõige meeldejäävam hetk ning mis takistused võttemeeskonda tabasid. Samuti saame teada, kui palju maksab Euroopa kõige kallim sviit.

Lisaks panime proovile saatejuhi kalli maitse. Sükijainen pidi ära arvama kolmest veest, millise vee liitri hind on 25 eurot, 1 euro ning milline on kraanivesi. Vaata täispikast videointervjuust, kuidas ta hakkama sai!



«Ma ei taha midagi halvasti öelda, aga suurte number üks riikide jaoks on Eesti väga väike turg,» väidab ta.