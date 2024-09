MIS EDASI? Skandaalne tiktokker Loositädi sai allkirjad kokku, et lõpetataks samasooliste kooselu

Suure tähelepanu alla sattunud tiktokker Loositädi, kodanikunimega Hanna-Liisa Kalinina, ei räägi asju suusoojaks ning sai kokku lubatud allkirjad, et samasooliste kooselu teema läheks riigikokku arutluse alla. «Olen nii õnnelik, et sain hääled kokku. Tunnen end nii hästi, et sain need allkirjad kokku! Nüüd tuleb oodata, millal asja menetlema hakatakse,» jagas rõõmusõnumit naine ka kohe Elu24ga.