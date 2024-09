«Me ei saa kaotusevalu kõrval asuda kätte maksma.» Prokuröri sõnavõtt Tartu kohtus ajas kannatanud endast välja

Kolm aastat tagasi hukkusid traagilises avariis kaks teismelist. «Praegusel juhul olid prokuröri jutu järgi meie lapsed ise süüdi selles, et nad surma said. Käib jutt mingist kättemaksust, see on arusaamatu,» sõnas Tartu ringkonnakohtu istungil oma lapse matnud isa. Kevadise maakohtu otsuse kaebas ringkonnakohtusse hukkunud laste vanemate esindaja, prokurör ning süüdistatava kaitsja ei leia kumbki, et maakohtu otsusel midagi häda oleks olnud.