VIDEOKLIPP Ohtlik olukord: Lux Expressi bussijuht kihutas punase tulega ristmikule

Kõnealuse klipi alla, mida on muuhulgas vaadatud ühe päevaga ligi 20 tuhat korda, on mitmed tag'inud ka Lux Expressi, oodates nendepoolset kommentaari.

Toimetusele kinnitab Lux Expressi juhatuse liige Ingmar Roos, et nad on kõnealusest kahetsusväärsest juhtumist teadlikud. «Võtame olukorda väga tõsiselt. Kuigi tegemist oli liinilt tulnud bussiga, mis suundus baasi ning millel reisijaid ei olnud, on meie esmane prioriteet kõigi liiklejate ohutus,» lisab Roos.