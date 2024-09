Muusik ja bändi Foo Fighters ninamees Dave Grohl šokeeris kestval nädalal oma fänne, kui ta avalikustas, et tal on 21 aastat kestnud abielu kõrvalt sohilaps. Grohli jaoks, kes on viimastel aastakümnetel olnud pühendunud pereisa rollis, ei ole see nii väga šokeeriv, kui just minek tagasi oma juurte juurde.