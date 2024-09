FOTOD Kinodoktor Mart Sander esitles tartlastele oma uut romaani, mis sai alguse kohtumisest Itaalias

Teisipäeva õhtul kogunes Tartu Kaubamajas asuvasse Apollo raamatupoodi palju huvilisi, kes tulid Mart Sanderi uue romaani «Värvide sosinad» esitlusele. Raamatu ilmumine valmistab ette samanimelist filmi, mille peaosatäitjad on leitud ja mis ideaalis võiks valmida 8. märtsiks 2026. «Umbes 10 päeva läks, et see raamat kirjutada,» avaldab Sander ning räägib sellest, kuidas ta kohtus ühel filmifestivalil staarnäitlejaga, kes andis raamatu valmimisele hoo sisse. Vaata fotosid esitluselt!