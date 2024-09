KURB SAATUS Selena Gomez paljastas, et ta ei saa kahjuks mitte kunagi lapsi

Bloomberg teatas reedel, et Selena Gomezist sai ametlikult miljardär ning näitlejanna netoväärtus on 1,17 miljardit eurot. Suur osa rahast pärineb Gomezi 2019. aasta veebruaris asutatud kaubamärgist Rare Beauty. Aruande järgi pärineb üle 80 protsendi ettevõtja varandusest tema enamusosalusest meigibrändis, mis on mõjutajate turul saavutanud tohutu edu. Gomez on ka Instagramis enim jälgitav inimene, kes väidetavalt teenib vaid ühe postituse eest 27 miljonit eurot.