Esmaspäeval sai Varjupaikade MTÜ ebatavalise pöördumise, kui Mustamäel teatati majade vahel roomavast maost. Varjupaikade MTÜ nentis toimetusele, et tänu Facebooki tehtud postitusele leiti lemmiku omanik üles. «Hiljem saime teada, et maol on omanik olemas, kes väitis, et madu roomabki pidevalt omapead ringi.»