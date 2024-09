VIDEO Helsingis sõitis Vene diplomaatilise esinduse auto Ukrainat toetavale meeleavaldajale otsa

Helsingi südalinnas Mannerheimi teel leidis 2023. aasta juulis aset tõsine intsident. Venemaa diplomaatiliste numbrimärkidega auto kiirendas Ukrainat toetaval meeleavaldusel protestija poole pärast seda, kui protestija oli autot üritanud takistada läbi sõitmisel.



Protestija sõnul seisis ta auto ees, sest käsil oli spontaanne protestimine Vene riigi tegevuse vastu. Diplomaadi autos oli lisaks juhile ka kaasreisija. Vene saatkonnale kuuluvast ja siniste numbrimärkidega ning diplomaatilise kaitse all olevast autost väljunud mehed olid tema vastu agressiivsed, sest ta oli takistanud autol möödasõitu.



«Pärast kaklemist proovis ta mulle otsa sõita, juht sõitis meelega nii, et oleksin auto alla jäänud. Kaitsesin end palju sain. Olin valmis hüppama auto peale, kui peaksin hakkama jääma auto alla. Mõni moment mõtlesin, et jäängi auto alla,» räägib mees. Õhtul hakkas mehel lausa pahkluu valutama rüselusest. Ta jääb endale kindlaks, et juhi eesmärk oli tekitada talle vigastusi või isegi tappa.



Autos oli lisaks juhile ka kaasreisija. Meeleavaldaja sõnul oli reisija enne kiirendussituatsiooni öelnud inglise keeles, et nad on tavalised kodanikud. Protestija sõnul oli juht selle peale aga vastanud, et kaasreisija oleks vait, sest nad on diplomaadid.