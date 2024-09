Pildi juurde on lisatud lustakas pealkiri: «Põllumees põline rikas! Nüüd võime lõpuks seda öelda.»

Kapsapea on soetatud 30. augustil Haapsalust Uuemõisa Konsumist ning köögivilja kilohinnaks on märgitud 999 eurot. Ostetud kapsa netokaaluks on 2,420 kilogrammi, mis teeb kapsapea hinnaks 2417,58 eurot.