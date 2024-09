ELU25 Juku-Kalle Raid: Riigikogu liikmetest, kes peavad diktatuuri justkui täiesti normaalseks

Kõigepealt – ühe asja üle on hea meel. Valdav osa ühiskonnast on üsna üheselt näidanud üles oma hukkamõistu selle kaadri vastu, kes käisid riigivisiidil kommunistliku Hiina diktatuuri ülemisel korrusel ning laiutavad nüüd käsi: see olla igati normaalne, me peame ju "avaldama oma seisukohti". Sellesse veidrasse delegatsiooni kuulusid Toomas Kivimägi, Andrei Korobeinik, Helmen Kütt, Lauri Laats, Anastassia Kovalenko-Kõlvart ning Mart Maastik.

Hiina mõjutustegevus

Üldiselt teame me kõik, millega Hiina tegeleb. Mõjutustegevusega kogu planeedil, aga lisaks toetab üsna otseselt Venemaa mõrvarlikku sõda Ukraina vastu. Öelda, et visiit Hiinasse oleks kui igapäevase poliitika tavapärane osa, võib võtta päris õudse avaldusena. Lisaks Venemaa toetamisele okupeerib Hiina Tiibetit, aga teostab genotsiidi uiguuride kallal. Ja suukorvistab ning ahistab ka hiinlasi.

Ülejäänud on siiani vait nagu kuldid rukkis, aga vaikimist tuleb siiski käsitleda tasase nõusolekuna.

Kui Toomas Kivimägi oli avaldustes veel üsna ettevaatlik, siis Andrei Korobeinik lajatas märksa resoluutsemalt ja mõmises midagi sihukest, et demokraatia olevat justkui konstrueeritud värk. Et ega täpselt nagu ei teagi, misasi, igaüks võib ise otsustada. Aga delegatsiooni üldiseks arvamuseks paistab olevat, et diktatuuridega suhtlemine on täiesti igapäevane ning normaalne asi.

Ülejäänud seltsimehed on siiani vait nagu kuldid rukkis, aga vaikimist tuleb siiski käsitleda tasase nõusolekuna.

Nuhkimine ja luuretegevus