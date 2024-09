VIDEO Taylor Swift lasi tennisespordiüritusel koos kallimaga häälepaelad valla

34-aastased Taylor Swift ja Travis Kelce käisid pühapäeval New Yorgis toimunud meistrivõistluste US Open tennisematšil ning jäid taas kaamerate ette. Seekord nautis paar eriti rõõmsalt teineteise seltskonda ning nad korraldasid fännidele lauldes korraliku etteaste, vahendab Page Six.