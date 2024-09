REGISTREERIMINE AVATUD Kanal 2 uues teaduslahingus «Rakett Juunior» selgitatakse välja Eesti nutikaim põhikool

«Rakett Juunior» pakub Eesti põhikooliõpilastele võimaluse näidata oma teadmisi ja oskusi meeskonnatöös, et viia oma kool võidule. «Kui varem oleme toonud omavahel mõõtu võtma teadushimulised noorukid, siis nüüd on teadusraketi pardale võimalik astuda põhikooliõpilastel. Selles võistluses on äärmiselt tähtis roll koostööl, sest siin ei võistle mitte igaüks enda eest, vaid eesmärk on üheskoos viia oma kooli võistkond võiduni – jagades vastutust, tundes oma tiimi tugevusi ja nõrkusi ning lähenedes probleemidele loovalt ja loogiliselt. Selles saates saab olema jõukohast nuputamist kõigile,» sõnab Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Anu Noorma.