ELU24 LOLLAPALOOZAL «Ma kartsin oma elu pärast!» Fännid olid Lõuna-Korea poistebändi nimel järjekorras juba ööpäev enne nende esinemist

Samal ajal kui Berliinis lõõmab päike ja nädalavahetusel on oodata üle 30 soojakraadi, toimub linna piiril asuval Berliini Olümpiastaadionil suurejooneline Lollapalooza festival. Üleilmseks kujunenud festivalile on oodata kuni 100 000 muusikasõpra üle maailma

Suur osa oodatud publikust on festivalile saabunud ühel kindlal põhjusel – nautida Lõuna-Korea poistebändi Seventeen esinemist pühapäeval, 8. septembril. 13 liikmest koosneva bändi esinemine toimub kohaliku aja järgi kell seitse õhtul, kuid osa fänne on selleks hetkeks ette valmistunud juba tunde varem. See on Seventeeni üks esimesi kontserte Euroopas, kui välja arvata Suurbritannia muusikafestivalil esinemine, mis kuulutati nende fännide suureks kurvastuseks välja pärast seda, kui festivalipiletid olid juba välja müüdud.