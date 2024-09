PILK PEALE Loe, mida toob nädalavahetus Station Narva festivalil

Station Narva 2024 festivalipassid hinnaga 65 eurot on müügil TMW veebipoes ja Piletilevis. Müügil on ka 45-eurosed muusikaprogrammi päevapiletid 6. ja 7. septembriks ning toetajapass hinnaga 100 eurot.

Station Narva festivali korraldajad on MTÜ Muusikanädal ja OÜ Shiftworks koostöös Narva tiimiga. Koostööpartnerid on Narva Muuseum, Art Club Ro-Ro, loomeinkubaator OBJEKT, kood/Jõhvi, arutelupäev BAZAR, Narva kunstiresidentuur, Piletilevi, Trickster Studios, Ela, Startup Estonia, Eesti Roheline Liikumine, Narva Eesti Gümnaasium, VitaTiim ja Viru Filmifond.. Meediapartnerid on Põhjarannik/Severnoje Poberežje, Raadio 2, Elu24 ja Bobe.me (LV).

Festivali toetavad Narva linn, Kultuuriministeerium, kultuuririkkuse aastat korraldav Integratsiooni Sihtasutus, Fortaco Estonia, Eesti Kultuurkapital, Briti Nõukogu, Narva Hotell, Hotell Inger, Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis, Euroopa Kliimapakt.