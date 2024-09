Kuigi käes on juba september, ei vea ilmataat inimesi siiski alt. Viimasel nädalal on olnud imelised soojad päiksepaistelised ilmad, mis meelitavad inimesed toast välja. Tallinna Loomaeda on tulnud 7. septembril eriti suur hulk inimesi loomi uudistama. «Hakkasime meelega Tartust vara sõitma, et saaks rahulikult liigelda. Ma pole enne näinud Tallinna loomaaias nii palju inimesi,» kurdab šokeerinud naine.