VIDEO Ansambel Singer Vinger astus Narvas üles esmakordselt. Hardi Volmer: varem pole meid kutsutud

Singer Vinger on Narvas esimest korda. «Meie ise ju ei trügi, ei ole meid siia tahetud varem,» ütleb ansambli solist Hardi Volmer . Ta lisab, et Narvas on olnud selliseid muusikaüritusi vähe, kuhu Singer Vinger oleks võinud sobida. «Nüüd lõpuks ikkagi kutsuti,» rõõmustab ta.

Singer Vingeril on pooleteist aasta pärast tulemas 40. juubel. «On juba jutud käinud, et plaanitakse juubelit. See ei ole isegi mitte initsiatiiv seestpoolt, vaid toredad ja head inimesed väljastpoolt on juba nende ettepanekutega välja tulnud. Midagi võiks teha, midagi peab tegema. See on ju selge, et ega 50ndat ei tule ju,» räägib Volmer. «Elame selles lootuses, et saaks juubelikontserdi ära teha,» ütleb ta.