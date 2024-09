ELU25 Aarne Seppel: Palun 200 grammi last! Kas 600 grammi on odavam?

Isamaa plaan toetada jõuliselt kolmandaid lapsi ning hüppeliselt tõsta peretoetuseid on mõneti mõistetav – ju siis paremat plaani pole. Taustal jutt, et lapse hind Eestis on vähemalt kuussada eurot kuus. Kui tegime kolleegiga enam kui kakskümmend aastat tagasi enda arust võllanalja, et Eesti peaks hakkama oma kodanikelt maksumaksjaid ostma, siis praegu see meie riigi populaarseima erakonna hinnangul just nii ongi.

Lapse peale on kindlasti võimalik kulutada kuus ka kuus tuhat eurot, aga paljud peavad hakkama saama paarisajaga. Ja hästi saavad. Pealinlasena ütlen, et suurim on kulu lastaiaealise lapse puhul, sest sadakond eurot lasteaia kohatasu mõjub igasuguse eelarvega perekonna rahakotile. Seetõttu oli ääretult kehv, et lahkunud valitsus nüsis oma esimesetel kuudel peretoetuse tõusu. Riik ei tohiks olla päris lipa-lapa tuulelipp. Teisalt jälle mõjub laste teema jäik sidumine rahaga probleemi vähendavalt. Odav on kõik, mida saab raha eest. Kas riik tahab tõesti osta minult kakssada grammi last? Sest neljasadat ei jõua.

Kuiv statistika optimismi ei külva

Mind on alati huvitanud, mida noored ise arvavad. Sest nemad ju peaksid olema need, kes teevad ja kasvatavad noid kallihinnalisi lapsi.

Võibolla peaks see olema väike märguanne, et uurida tuleks sobivaid partnereid ehk mehi. Laste saamiseks on enamasti vaja ka meest.