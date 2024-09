Mart Normet sattus «Öökülaline» võtetel silmitsi psühholoogilise väljakutsega: Stefan suutis mind uuesti jalule aidata

Saade avab Stefanit kui perepead, kelle hoolivus ja armastus oma lapse ja naise vastu on sügavalt juurdunud tema Armeenia päritolus. «Tutvume ka Stefani isa Sasun Airapetjaniga, kes on Viljandis kohaliku Armeenia kogukonna liider,» räägib Normet. See dünaamiline isa-poja suhe annab vaatajale võimaluse näha, kuidas traditsioonid ja peresuhted on noort muusikut kujundanud. «Vaadata nende omavahelist suhet – seal on ikka väga palju sellist, mida välkintervjuuga kindlasti ei saa. Mul on õudselt hea meel, et nad lubasid nii lähedale,» tõdeb saatejuht.