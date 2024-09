LAPSEVANEMAD HULLUMAS «Laps magab, liigutad tõuksi ja see hakkab karjuma.» Lapsevankritega liiklejad tunnevad, et linnaruumis nendega ei arvestata

Redditisse on üks lapsevanem lisanud pildi pika tagumise otsaga parkivast kaubikust, mis hõivab üle poole kõnniteest. «Kuidas on õige parkida?» tõstatab ta küsimuse. Postituse all rulluvad lahti aga lapsevanemate, kelle lapsed veel omal jalal ei kõnni, tõelised mured ja hirmud tulevase talve ees. «Need, kes siin vigisevad, et probleemi pole, võtku ka lapsekäru ja tehku kuu aega sellega oma käike. Äkki siis hakkab koitma, et hoolima peab rohkem.»