Muusik Toomas Vanem suurest kaalulangusest: olen saanud uue elu

«Viimati jõin õlut poolteist aastat tagasi,» avaldas kitarrist ja jätkas: «Selleks oli üsna mitu põhjust. Esimene oli see, et 1. jaanuaril 2023. aastal läksin kaalu peale ja märkasin, et see kaal on väga kõrge. Mõtlesin, et midagi tuleb ette võtta.»