FOTO Tanja Mihhailova-Saar teeb motikalube: vahepeal oli tunne, et midagi ei oska, aga hakkas vaikselt meeldima

«Niisama motikal istuda on palju lihtsam kui sellega sõita,» nendib lauljatar Tanja Mihhailova-Saar ja avaldab, et teeb mootorattalube. «Esimene tund nii lõbus ei olnud, teine tund ka mitte. Nüüd julgen üldse öelda, et käin lube tegemas... Vahepeal oli tunne, et midagi ei oska, aga hakkas vaikselt meeldima ja nii,» kirjutab ta ühismeediasse postitatud klõpsu juures.