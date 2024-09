«Räägin selleks, et elada,» avaldas Kolumbia popstaar Shakira oma avameelses kirjas, mis sel nädalal eksklusiivselt Hispaania väljaandes el Mundo avaldati, «nad ei kuulanud mu põhjuseid. Hea küll, on aeg neid põhjuseid jagada.»

Hispaania prokuratuur süüdistas teda 14,5 miljoni euro suuruses maksupettuses aastatel 2012–2014, vahendab majandus.postimees.ee. Shakira eitas oma süüd algusest peale ning teatas, et ta sõlmis kokkuleppe, kuna see on tema laste huvides. Tal on kaks peoga, kellest vanem on üheksa- ja noorem seitsmeaastane.