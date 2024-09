AITA LEIDA SA Kadunud otsib Stroomi rannas kadunuks jäänud naist iga päev varahommikust hilisõhtuni

Kui SA Kadunud juht Aare Rüütel neljapäeval õhtul kella 21 ajal telefonile vastab, on tema hääles tunda suurt väsimust. Sellel kellaajal on kaks gruppi veel Vegitjat otsimas, samuti on õhus droonid ja merel üks jaht. Tänaseks päevaks hakatakse aga otsinguid kokku tõmbama, et varahommikul taas jätkata.