ELU25 Juku-Kalle Raid: lugu sellest, kuidas Riigikokku Venemaa ja Põhja-Korea sõprusrühmasid loodi

Nõustun sm Prügimäega täielikult. Hiina seltsimeeste seisukohti ei oleks mingil juhul tohtinud kuulamata unustada.

Sm A. Korruptseinik kinnitas omakorda: "Nõustun sm Prügimäega täielikult. Hiina seltsimeeste seisukohti ei oleks mingil juhul tohtinud kuulamata unustada, sest nende seisukohad on õpetlikud ja kui me poleks kohal käinud, võinuks me mokad nendest seisukohtadest puhtaks pühkida."

Hiina seltsimeeste seisukohad ühtivad alati partei seiskuohtadega Foto: arhiiv

Avagem hiina läptopid, lülitagem sisse hiina telefonid!

Nüüd palus sm Prügimägi avada Hiinast kingituseks saadud läpparid ja lülitada sisse kingitud nutitelefonid.

"Need nuhkvaraga rikastatud kingitused", seletas sm Prügimägi, "aitavad Hiina kompartei keisril paremini kuulata pealt meie seisukohti! Ja minu seisukoht oli temaga vesteldes, et tema seisukohtadega peaks arvestama."

Sm. Helmen Pearahakütt muretses: "Seda et... Minu seisukoht on, et peaks mõtlema, et... Ei tea, kas Hiina kompartei keiser kuuleb meie seisukohti ikka piisavalt hästi? Hiina on kaugel, palju kaugemal kui Tartu, tea kas ikka on sedavõrd hea nuhkvara, et meie seisukohtadest midagi kaduma ei läheks?"