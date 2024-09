Brigitte Susanne Hunt (28) on Instagramis jaganud viimasel ajal vihjeid oma uue töö kohta. Kui siiani on saladuseks jäänud, mis ettevõttes Tallinna ülikoolis juurat õppiv Hunt ametisse on asunud, siis teisipäeval avaldas ta, et töötab juba mõnda aega advokaadibüroos Emerald Legal turundusosakonnas.