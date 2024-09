Last ootav Kethi Uibomägi: olen ära öelnud arvukalt esinemisi, kohtun inimestega minimaalselt, kui sedagi

Telenägu Kethi Uibomägi teatas 19. augustil ühismeedia vahendusel, et ootab uue kallimaga last. «Unistus on täitumas,» lisas ta kauni foto juurde. Hiljem rääkis Kethi, et oleks saladust kauemgi hoidnud, ent avalikult ainult laiades meeste riietes käimisele tuli tal piir ette. «Tänane reaalsus teeb mind õnnelikuks. Üks eestlane tuleb õnnelikku perekonda juurde ja see on parim kingitus maailmale,» kirjutas ta ühismeedias.

Nüüd aga jagab telenägu ja raadiohääl, et tal on õnn võtta praegust etappi vabadusega. «Et hoida seda, kes on prioriteet number üks, mina ja mu kehas kasvav uus inimene,» lisab ta. «Jah, ma ütlesin ära saatejuhi koha uues raadios, arvukalt esinemisi, õhtujuhtimisi, panin pausile valmis tehtud suuremad videoprojektid ja saadete ideed, kohtun inimestega minimaalselt, kui sedagi,» avalikustab ta ühismeedias.

«Nii äge; võta endale aega ja naudi ootust maksimaalselt!» kommenteeritakse postituse all. «Rõõmu ja imelist ootuse aega!», «Võta endale aega ja naudi seda imelist aega.»

«See ei tähenda, et oleksin teine inimene, mina olen ikka mina. Täna lähen juhin sõbranna pulma, mis saab muidugi topelt energiaga tehtud, sest kes teab, millal uuesti lavale kutsutakse. Üks muusikal ootab saabuval suvel ees, aga kes sedagi teab, mida uus ilmakodanik sellest arvab,» nendib Kethi, lisades, et prioriteedid on muutunud. «Küll see kunagi ka teistpidi muutub, aga elu ongi mõeldud liikumiseks ja muutusteks.»