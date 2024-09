Murranguline avastus Itaalias: 17. sajandi mumifitseerunud ajudest leiti kokaiini jälgi

Kokapõõsa kuivatatud lehed. Pilt on illustreeriv.

Vanast, 17. sajandist pärit Itaalia krüptist leiti kaks mumifitseerunud aju, mis sisaldavad kokaiini jälgi. See on peaaegu tervelt kaks sajandit enne kokataimest psühhoaktiivsete ühendite eraldamist, et toota puhast kokaiini, üht kõige sõltuvust tekitavamat inimestele teadaolevat ainet.