Menusarja «Sõprade» staari Matthew Perry surmast möödub tänavu oktoobris aasta, kuid tagajärjed neile, kes olid näitleja surmaga seotud, on veel ebaselged. Hetkel on teada, et 25 aastat Perry heaks töötanud assistent Kenneth Iwamasa on end süüdi tunnistanud ja tema karistuseks võib saada 15 aasta pikkune vangistus.