Mälumängus «15 küsimust» ristavad piigid telemehed Roald Johannson ja Robert Rool: panused on kõrged, mängus on heategevus

Roald Johannson tunnistab, et tunneb end mugavalt sporditeemades, olles suur tugitoolisportlane ja mitmekordne maratonijooksja. Samas toob ta välja, et ajalooküsimused võivad osutuda talle keerukaks. Robert Rool tunneb end tugevalt just ajaloos, geograafias ja üldistes teadmistest, kuid tõdeb, et Roaldi sporditeadmised on tema nõrgem külg.