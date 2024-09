SINUL KA? Nende kolme tähemärgi elujõud hakkab hoogsalt tõusma

Ent see pole veel kõik, sest 7. detsembril pöördub Lõvis liikuv Marss retrograadseks ning jõuab 6. jaanuaril vähikäigul uuesti Vähki, et teha seal veel üks ring. Too periood saab aga olema erinev sügisestest nädalatest, kuna retrograadne Marss läheb sügisel tehtud otsuseid ja algatatud tegevusi ümber tegema. Niisiis tasub võtta teadmiseks, et mõned suured hooga emotsiooni pealt tehtud algused lähevad ümberhindamisele.