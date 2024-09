Tartlase äratas akna alt kostnud suur müra: miks nad nii vara hommikul seda peavad tegema?

«Kell 6 hommikul kostus õuest selline müra ja klaaside klirin, et ehmatas üles,» räägib Tartus Karlova rajoonis elav naine. «Arusaamatu, miks öörahu kestmise ajal prügiauto klaasikonteinerit tühjendab.» AS Eesti Keskkonnateenused esindaja ütleb, et jäätmevedu korraldatakse nii, et see oleks võimalikult keskkonnasäästlik ja tõhus.