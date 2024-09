Esiteks jõudis Pluuto tagasi Kaljukitse – see saab olema viimane kord meie eludes, mil Pluuto liigub Kaljukitses, mis tähendab, et teatud teemades toimuvad lõppvaatused. See puudutab eriti maailmas valitsevaid struktuure, hierarhiaid ja korda ning meil avaneb viimane intensiivne kokkupuude n-ö vanade süsteemidega. Mida see tähendab? Paraku võivad selles energias võimenduda inimeste hirmud (seoses sõja ja kontrolliga), ent nende samade vanade süsteemide kandjad võivad teha ka viimaseid pingutusi, et end säilitada ja kehtestada, kuigi nende jõud on tegelikult otsakorral.