Kadri Tali enda kaaslasest: täna on mul küll tunne, et olen seekord jackpot'i võitnud

Riigikogu liige poseeris galaõhtu punasel vaibal koos korvpalluri Howard Frieriga , kellega on naine muuhulgas varemgi avalikkuse ees figureerinud.

Ka sotsiaalmeediasse on Tali postitanud mõned ühised fotod, mis annavad aimu, et koos veedetakse ka vaba aega.

Õhtulehele sõnas Tali, et soovib suhteid endale hoida, ent kergitas sellegipoolest saladuseloori, kui sõnas: «Täna on mul küll tunne, et olen seekord jackpot'i võitnud.»