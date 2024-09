Telenäod Keili Sükijainen ja Mart Normet võtavad mõõtu mälumängusaates «15 küsimust»: Keilil on head šansid mulle tuul alla teha!

Keili Sükijainen, kes juhib sel sügisel Kanal 2 põnevat ja silmiavardavat saadet «Kuldne pilet», tunnistab enne mälumängu, et tunneb end kindlamalt just meelelahutuslikes ja populaarteaduslikes küsimustes. «Eelmisel hooajal kaotasin ühe punktiga füüsika küsimuse tõttu, seega loodan neid täna vältida. Äkki veab spordiküsimustes,» naerab Keili ja lisab, et tema suvine kogemus «Olümpiastuudio» saatejuhina on aidanud tal sporditeadmistes tugevamaks saada.

Mart Normet, kelle juhitud persoonisaade «Öökülaline» on samuti Kanal 2 sügishooajal uute osadega tagasi, on viktoriinide entusiast, kuid tunneb end kindlamini tiimimängudes. «Ma naudin mälumänge rohkem siis, kui saab arutada – aga üksi kaamerate ja prožektorite all seista ja mõelda on hoopis teine lugu,» tunnistab ta. Mart leiab, et faktimälus ta väga tugev pole, kuid loodab siiski Keiliga sammu pidada.

Lisaks teadmiste mõõduvõtule on saates ka heategevuslik element. Mõlemad osalejad annetavad pärast mängu 200 eurot oma valitud organisatsioonile. Keili otsustas annetada oma 200 eurot vaimse tervisega tegelevale organisatsioonile Peaasi, mis pakub inimestele tuge ja nõustamist. «Minu jaoks on vaimse tervise teemad väga olulised. Peaasi teeb tohutult vajalikku tööd, aidates inimesi, kellel on erinevaid vaimseid muresid, ja pakkudes neile võimalust rääkida spetsialistidega. Arvan, et sellise toe pakkumine aitab ennetada suuremaid kriise või isegi traagilisi sündmusi, mis võivad inimestega juhtuda. See on valdkond, millele tuleb rohkem tähelepanu pöörata, ja Peaasi teeb selles vallas väga tänuväärset tööd,» selgitas Keili oma annetuse valikut.

Mart Normet otsustas annetada 200 eurot Lootuse külale, mis aitab sõltuvusprobleemidega inimesi uuesti jalule. «Lootuse küla on koht, kus inimesed, keda ühiskond on maha kandnud, saavad tagasi oma elu ja enesekindluse. Seal toimuvad tõelised muutused – mehed ja naised, kes on alkoholi või narkootikumide tõttu elust kõrvale jäänud, leiavad tee tagasi. Nad vajavad pidevalt tuge, ja seetõttu otsustasin oma annetuse sinna suunata,» selgitas Mart oma valikut.

Kuidas mäng kulgeb ja kelle kasuks kaalukauss kaldub, saab näha juba täna õhtul kell 20.00 Kanal 2-s.