FOTOD Lapsevanema sõnul algas Tapa gümnaasiumi õpilaste koolitee pargipingil, kool olukorda ei kommenteeri

Elu24 toimetusega võttis ühendust Tapa elanik, kelle kaks last käivad Tapal koolis. «Üks laps käib kolmandas klassis ja teine viiendas. Suurem laps on segaduses. Veel eile õhtul ei teadnud ta, kes on tema õpetaja, mis tunnid täna toimuvad ja mida on vaja kaasa võtta,» ütleb ta lisades, et eriti suur segadus valitseb gümnaasiumi osas.