Superstaari saate võitnud Ant Nurhan dokumentaalfilmi valmimisest: kui praegu alustaks filmimisega, siis see natuke häiriks

Rääkides filmimisest, nentis Ant, et kuivõrd staarisaates oli ta ka kogu aeg kaamerataga ümbritsetud, ei valmistunud see pidev filmimine ülemäära peavalu. «Kui praegu alustaks, siis see natuke segaks, häiriks, aga peale superstaari saadet, sa oled nagunii selle sama tempo sees, oled harjunud, et kaamerad on ümber.» Nii avaldas Ant, et sooviks teha tulevikus näiteks Türgi reisisaadet.