SODIAAGISOSINAD Nädala jooksul toimub suur käiguvahetus: üks oluline kohustus tuleb ära täita

Soovitused nädalaks

Püüa vaadelda oma elu selgelt ja kainelt ning tunneta, mida saaksid teha praegu, et luua rohkem korda.

Dagmar Lamp selgitab, et Mõõkade kuus sümboliseerib üleminekut ja liikumist rahulikuma ja stabiilsema perioodi poole. See kaart viitab sellele, et oled teel eemale raskustest ja muredest, liikudes paremate aegade suunas.