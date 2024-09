VIDEO NASA astronaut teatas Boeing Starlineri kosmosekapsli veidrast helist

Wilmore andis raadio teel Houstonisse missiooni juhtimisele teada, et kapsli sees olevast kõlarist kostab pulseerivat heli. «Mul on küsimus Starlineri kohta,» ütles Wilmore. «Kõlarist kostab kummalist müra... Ma ei tea, mis seda teeb.»

NASA asus otsima, mis põhjustab müra kosmoseaparaadis, mida on vaevanud heeliumilekked ja tõukejõu probleemid ning mis nüüd naaseb 6. septembril autopiloodil New Mexico maandumispunkti ilma Wilmore'i ja Williamsita pärast NASA otsust, et astronautidel on liiga riskantne sellega Maale tagasi lennata, teatab The Guardian.