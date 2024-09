«Kabuhirm on kõige ees praegu!» Heategevuslikus mälumängusaates «15 küsimust» panevad enda teadmised proovile Kristjan Gold ja Neeme Raud

Kui eile panid oma teadmised proovile saatejuhid Katrin Lust ja Peeter Võsa, siis tänases saates astuvad võistlustulle «Telehommiku» saatejuht Kristjan Gold ja «Täistunni» ajakirjanik Neeme Raud. Mõlemad mehed on oma valdkonnas tunnustatud tegijad, kuid kuidas läheb neil teadmiste duellis?

Kristjan tunnistab avameelselt, et mälumängud pole tema tugev külg: «Mul on mälumängudega keeruline suhe, sest mul ei jää asjad meelde. Kabuhirm on kõige ees praegu.» Neeme aga loodab, et tulevad sellised teemad, mis pakuvad huvi nii talle kui ka Kristjanile. «Olen ühe korra telemälumängus osalenud ja loodan, et tuleb selliseid teemasid, mis köidavad nii mind kui ka Kristjanit.»

Meestevaheline vestlus saab aga enne salvestust huvitava pöörde, kui nad hakkavad arutama, millised võiksid olla nende tugevused ja nõrkused. Kristjan on kindel: «Neemel ei ole nõrkusi!» Viimane aga nendib, et tema reaktsioonikiirus võib olla veidi aeglasem. «Kardan, et Kristjan on millisekundi võrra kiirem,» naljatleb Raud.

Saate lõpus saavad osalejad võimaluse annetada 200 eurot oma valitud organisatsioonile. Nii Kristjan kui ka Neeme on otsustanud annetada Ukraina abistamiseks. «Ukraina on meie peamine fookus,» ütleb Neeme, rõhutades, et hoolimata vahejuhtumitest peab Ukrainat toetama.

Kristjan meenutab ka oma kogemust olümpiamängudelt, kus ta tegi intervjuusid Ukraina sportlastega. Kui sportlased said teada, et ta on Eestist ja esindab Kanal 2-te, tänasid nad südamlikult Eestit ja eestlasi nende abi eest.

Kes võidab teadmistelahingu ja millised põnevad teemad panevad võistlejaid kukalt kratsima? Seda näeb juba täna õhtul kell 20.00 Kanal 2 ekraanil.