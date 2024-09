KLÕPSUD «Ilus august!» Kerli Kivilaan jagab suviseid hetki koos pisipojaga

«Ilus august,» kirjutab lauljatar Kerli Kivilaan Instagrami postitatud armsate fotode juurde. Klõpsudelt on näha, et üheskoos pisipoja Tomiga on väisatud mitmeid kontserte ja väikelaevajuhi paberid ära teinud Karl-Erik Taukar on viinud poja merele.

Detsembris rääkis Taukar saates «Hommik Anuga», et üritab olla sama hea isa, kui on lapse ema Kerli, kes on muusiku sõnul hoolivam ja hellem. «Ma olen väga tänulik, et ta mu ellu tuli,» rääkis Taukar toona 8-kuusest pojast. «Ma olen selline isa, kes üritab olla sama hea, kui on ema, sest ta on minust parem... Mu lapsel on väga vedanud, sest tal on väga hea ema. Ma proovin tema moodi olla,» lisas muusik.