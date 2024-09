PÄEVAHOROSKOOP 3. september: Sõnn võib riskides palju kaotada, Kaladel tasub pooleli jäänud ettevõtmised käsile võtta

Kuu loomine Neitsi märgis kannustab sind uusi sihte seadma. Täna on aeg läbi mõelda, mida teha ning kuhu sa südames soovid jõuda.

Kipud rahaasjade pärast ülemäära muretsema, see aga edasi ei vii. Püüdlikkus ja pidev pingutamine ei kanna kuigi hästi vilja.

Pead olema nutikas ja terane, oskama võimalusi märgata ja õigesti hinnata. See pole lihtne, sest olulise info kogumine on takistatud.

Saad palju informatsiooni, aga see on vastukäiv. See inimene, kes sinuga kenasti käitub, ei pruugi kaugeltki usaldusväärseim olla.