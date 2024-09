PULMAKLÕPSUD Liis Lemsalu abiellus Itaalia päikese all: meie südamed on pilgeni armastust täis

«Sõnuseletamatu augustikuu! Pole eales nii palju armastust enda ümber tundnud – niivõrd hoitud ja ilus aeg. Meie südamed on pilgeni täis armastust,» ütleb Lemsalu fotode juurde. Esimesel fotol on Lemsalu kahekesi koos abikaasa Karl-Erik Koduga. Teisel fotol on nendega liitunud ka pisipoeg, kes nägi ilmavalgust möödunud aasta novembris. Fotode juurde on lauljatar asukohaks märkinud Kesk-Itaalias asuva Toscana.