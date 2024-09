Silvia Ilves räägib avameelselt oma uutest hammastest, Terviseamet soovitab olla ettevaatlik

ETV saate «Ringvaade» saatejuht Marko Reikop uuris, miks otsustas muusik hammaste uuenduse ette võtta. Reikopi sõnul polnud ju varasemalt Silvia Ilvese hammastel midagi viga. Silvia Ilves ise tunneb aga, et erinevus endiste ja praeguste hammaste vahel on väga suur. Muusik tunnistab, et juba noorest saati on hambad talle muret valmistanud. «Mul oli esiteks vale hambumus, mis nüüd on uute hammastega paranenud,» ütleb tšellist.

Ilves meenutab oma päeviku sissekannet, mille ta hammaste teemal 13-aastasena tegi. «Mul on isegi joonistus oma hammastest,» ütleb ta. «Ma olin nii õnnetu selle üle.» Kuna breketiravi oli väga kallis ning oleks nõudnud mitmekümne tuhande krooni suurust väljaminekut, ei saanud suurpere vanemad seda lapsele lubada. 31-aastasena aga sai muusik senini kestnud mure Türgis lahendatud. «24 hammast tehti mul, 4 on enda hammast alles,» ütleb ta lisades, et muret teevad talle hoopsiki need üksikud oma hambad, mis alles jäeti. Ilves kaalub Türgisse tagasiminekut, et lasta ka need neli hammast ilusaks teha.