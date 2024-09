VIDEO Jumestaja ja tiktokker Anni Hallik: sellega üüri ei maksa, aga mida saan, on toredate inimeste tähelepanu

Laupäeval, 31. augustil tähistas tšellist Silvia Ilves oma 32. sünnipäeva tõelise adrenaliinilaksuga Laitse rallipargis. Lisaks sellele, et särav sünnipäevalaps kihutas vägagi osavalt kardiga rajal, olid kohale tulnud ka mitmed tuntud sõbrad ja kolleegid. Nende seas ka jumestuskunstnik Anni Hallik , kes tegutseb viimasel ajal aktiivselt TikTokis.

Hallik kinkis Silviale sünnipäevaks suure kastitäie kassiasju. Kast sisaldas nii kassitoitu kui ka arvukalt mänguasju kasside jaoks. Kassiasjad kuluvad Silvia peres kindlasti ära, kuna pererahvaga koos elavad sama katuse all koguni kolm kassi. Hallik sõnab, et talle meeldib teha praktilisi kingitusi ning ta on ka ise suur kassiarmastaja.