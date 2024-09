NÄDALAPROGNOOS Ees on suur ümberlülitus: nädalalõpp võib tuua ootamatuid sõnumeid

Sel nädalal toimub suurem käiguvahetus, kuid võib juhtuda, et ümberhäälestumine tekitab ebamugavust ning puudub justkui valmisolek, et sündmustega kaasa minna. Uraan pöördus just retrograadi, Pluuto astus viimast korda tagasi Kaljukitse, kuutsükkel vahetub ning Marss siseneb tujukasse Vähki.

Teisipäevaööl leiab aset kuuloomine Neitsis, mis alustab uut kuutsüklit täpsust ja konkreetsust nõudvas energias. Tuleb ennast kokku võtta, sest kohustused ootavad ja ilmuvad üha lähemale. Ent kuna samal ajal on motivatsiooni ja eluenergiat juhtiv Marss pingenurgas Neptuuniga, on energia justkui paigast ära ning paljud võivad kogeda, et on kuidagi rajalt maas või liimist lahti.

Muuseas võib ilmneda, on vaja vabastada mõned vanad soovide, ihade, suhete või naudingutega seotud hoiakud, mis ei lase edasi liikuda. See ei tähenda, et peaks loobuma suhtest ja naudingust, kuid võti on vanas hoiakus, mis hetkel mõjub pidurdavalt.

Nädalalõpp võib tuua plaanidesse muutusi, ootamatuid vestlusi ja üllatavat (kui mitte šokeerivat) infot ning teadaandeid. Samal ajal saab üha selgemaks vastutus, mis tuleb nüüd vastu võtta ja ära kanda. Et pühapäeval kujuneb taevas retrograadse Merkuuri tsükliga seotud kolmas ja viimane Saatusesõrm, näidatakse meile siin midagi olulist ning parem on oma ootused vabastada ja võtta vastu see, mis tulla tahab.

Planeediseisud nädalapäevadel