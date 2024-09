VIDEO Saksa alkohoolikute hooldekodu: märjuke kolm korda päevas

Öjendorfi hooldekodusse ei tulda kainenema. Elanikud on aastakümneid olnud alkohoolikud ja paljud neist on püüdnud edutult karsklaseks saada, vahendab Yle hooldekodu külastanud Saksa väljaannet Der Spiegel .

Hooldajate sõnul on see hooldekodu omamoodi elu lõppjaam, sest enamik elanikest sureb 6-7 aasta jooksul. Nad lisasid, et alkoholi pakkumist on lihtne kritiseerida, kuid tegelikult teevad nad head.