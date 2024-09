KAS NOTAR EKSIS? Pärandvara oksjoni tõttu tagaselja kodu kaotanud pereisa: olen ikka väga-väga sügavas augus juba

Pikevere külas asuvas talus on Erko koos oma kolme alaealise lapse ja abikaasaga elanud juba üheksa aastat ning sellesse armsasse 1948. aastal ehitatud majja on ta panustanud iga viimse kui sendi ja vaba aja. «Ma astusin õue peale ja nägin kohe, et see on minu kodu,» mõtleb ta ajas tagasi, kui lagunenud maja ostuhinnaks oli algselt seitse tuhat viissada eurot.